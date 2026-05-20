Feuerwehr Moers

FW Moers: Verkehrsunfall mit Silo-LKW auf der A57

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Moers (ots)

Am Mittwoch (20.05.26) wurde die Feuerwehr Moers, gegen 17:15 Uhr, zu einem LKW-Unfall auf die A57 in Fahrtrichtung Krefeld alarmiert. Aus ungeklärter Ursache kam ein mit Granulat beladener Sattelzug von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und stürzte kopfüber in die Böschung.

Bei Eintreffen befand sich der verletzte Fahrer vor seinem Fahrzeug und wurde umgehend rettungsdienstlich versorgt. Dieser konnte das auf dem Dach liegende Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr unterstützte bei der Patientenversorgung und stellte den Brandschutz an der Unfallstelle sicher. Durch den Unfall wurde der Silo-Auflieger beschädigt, sodass Teile der Ladung austraten.

Aktuell (Stand: 21 Uhr) befinden sich die Einsatzkräfte und der Bergungsunternehmer noch im Einsatz.

Auf der A57, Fahrtrichtung Krefeld, kommt es daher vor dem Autobahnkreuz Moers zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

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