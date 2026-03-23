Feuerwehr Moers

FW Moers: Neue Nachwuchskräfte für die Feuerwache Moers

Weitere Ausbildungsangebote folgen

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Moers (ots)

Heute (Montag, 23.03.26) durfte die Feuerwehr Moers acht Brandmeisteranwärter und eine Brandmeisteranwärterin für den 18 monatigen Ausbildungsdienst in Empfang nehmen. Damit starten offiziell zum 01.04.2026 zehn Nachwuchskräfte ihre Ausbildung und werden über die nächsten eineinhalb Jahre in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung und Rettungsdienst geschult, um dann im Oktober 2027 die Wachabteilungen des Hauptamtes zu verstärken.

In den nächsten Tagen werden zudem Ausbildungsplätze für Notfallsanitäter (Ausbildungsstart September 2026), Brandmeisteranwärter (Ausbildungsstart April 2027) sowie Brandoberinspektoranwärter (Ausbildungsstart Dezember 2026) zur Bewerbung online gestellt. Zu absolvieren sind hier neben einem theoretischen Einstellungstest ein Sporttest sowie im Weiteren ein mündliches Auswahlverfahren. Die Feuerwehr Moers freut sich über zahlreiche Bewerbungen.

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