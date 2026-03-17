Feuerwehr Moers

FW Moers: Ausgedehnter Wohnungsbrand

Zwei Katzen aus Brandwohnung gerettet

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Moers (ots)

Am Dienstag (17.03.26) wurde die Feuerwehr Moers, gegen 09:25 Uhr, zur Reinhold-Büttner Str. in den Moerser Norden alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, standen Teile einer Wohnung im 3. OG bereits im Vollbrand. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses, mit insgesamt acht Wohneinheiten, befanden sich in Sicherheit vor dem Gebäude.

Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer und suchten zwei in der Wohnung vermisste Katzen. Diese konnten schließlich gerettet und einem benachbarten Tierarzt, zur weiteren Behandlung, übergeben werden.

Mit einer Wärmebildkamera wurde die gesamte Brandstelle auf mögliche Glutnester kontrolliert, hierzu mussten auch Teile der Außenfassade mit Dämmung entfernt werden. Durch den Rauch- und Brandschaden ist die betroffene Wohneinheit derzeit nicht bewohnbar.

Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben. Nach 3 Stunden war der Einsatz für die Hauptwache und die Einheiten Stadtmitte/Asberg, Scherpenberg und Repelen der Freiwilligen Feuerwehr beendet.

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