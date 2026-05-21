Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wurstautomatenaufbruch in Hoppstädten-Weiersbach

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am Dienstag, 19.05.2026, zwischen 23.00 Uhr und 23.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter vor der ortsansässigen Metzgerei gewaltsam Zugang zu dem Wurstautomaten. Sie entwendeten Bargeld und Wurstwaren. Durch das gewaltsame Vorgehen am Automaten ist ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Die Polizei Birkenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen zur o.g. Zeit an der Örtlichkeit beobachtet haben, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

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