Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Streit auf Parkplatz

Hermeskeil (ots)

Am Mittwochabend, 20.05.2026 gegen 20:15h gerieten zwei Kunden des Lidl-Marktes auf dem dortigen Parkplatz wegen einer unklaren Verkehrssituation in eine verbale Auseinandersetzung. Durch einen der Beteiligten wurde die Polizei Hermeskeil verständigt. Gegenüber der Polizei bezichtigten die Streitparteien einander der Beleidigung und Bedrohung. Da der Parkplatz zur Tatzeit noch rege besucht war, sucht die Polizei Hermeskeil Zeugen, die den Streit beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Klärung des Sachverhalts geben können. Zeugen sollten sich bitte dann melden, wenn sie konkrete Angaben zu gefallenen Worten und Aussagen machen können.

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