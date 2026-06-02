Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Windschutzscheibe beschädigt

Hildburghausen (ots)

Montag zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter mit einem Stein die Windschutzscheibe eines silbernen Pkw Audi, welcher auf dem Parkplatz einer Schule in der Reinhold-Huhn-Straße in Hildburghausen geparkt war. Der Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Auch auf zwei weiteren Autos lagen Steine - ein Schaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nur an dem Audi. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0134911/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

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