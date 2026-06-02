LPI-SHL: Mit dem Rad gestürzt
Themar (ots)
Ein 60-jähriger Fahrradfahrer fuhr Montagabend auf dem Gehweg der Ernst-Thälmann-Straße in Themar, als er vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme stürzte. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte und der Mann kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.
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