Feuerwehr Gundelfingen

FW Gundelfingen: Gebäudebrand im Gewerbegebiet in Gundelfingen

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Gundelfingen (ots)

Durch mehrere Notrufe wurde der Feuerwehr ein Brand im Gewerbegebiet in einem Werkstattkomplex gemeldet, woraufhin umgehend das Alarmstichwort "Gebäudebrand" ausgelöst wurde. Bereits bei der Anfahrt zum Gerätehaus war für die Einsatzkräfte ein deutlicher Flammenschein sichtbar. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass ein Werkstattbereich sowie mehrere Fahrzeuge in Vollbrand standen. Die Brandbekämpfung erfolgte durch insgesamt sechs Trupps unter Atemschutz mit drei C-Rohren sowie einem Schaumrohr. Zur weiteren Brandbekämpfung und Kontrolle wurde das Dach des betroffenen Gebäudes über die Drehleiter geöffnet. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte erfolgreich verhindert werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 33 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen im Einsatz, unterstützt durch die Drehleiter der Feuerwehr Freiburg. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), einem Rettungswagen (RTW) sowie der DRK-Bereitschaft Gundelfingen vor Ort. Durch den hinzugezogenen Energieversorger GWG wurde der Strom und das Wasser im Gebäude abgeschaltet. Zudem kam das Hygienekonzept der Feuerwehr Gundelfingen zur Dekontamination der eingesetzten Kräfte zur Anwendung. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Einsatzstelle wurde um 4.00 Uhr nochmals kontrolliert.

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