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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Neue Erreichbarkeiten

Meiningen/Schmalkalden (ots)

Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in der Leipziger Straße 
21 in 98617 Meiningen ist ab sofort und rund um die Uhr unter der 
neuen Telefonnummer 0361 5743 86100 erreichbar.

Die Polizeistation Schmalkalden in der Bahnhofstraße 46 in 98574 
Schmalkalden ist ab sofort von Montag bis Freitag in der Zeit von 
08:00-16:00 Uhr unter der neuen Telefonnummer 0361 5743 86400 
erreichbar.

Weitere Informationen wie die E-Mail-Adresse finden Sie im Internet 
auf der Seite der Landespolizeiinspektion Suhl.

Selbstverständlich erreichen Sie die Polizei auch weiterhin wie 
gewohnt unter der Rufnummer 110!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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