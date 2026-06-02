Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Neue Erreichbarkeiten

Meiningen/Schmalkalden (ots)

Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in der Leipziger Straße 21 in 98617 Meiningen ist ab sofort und rund um die Uhr unter der neuen Telefonnummer 0361 5743 86100 erreichbar. Die Polizeistation Schmalkalden in der Bahnhofstraße 46 in 98574 Schmalkalden ist ab sofort von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00-16:00 Uhr unter der neuen Telefonnummer 0361 5743 86400 erreichbar. Weitere Informationen wie die E-Mail-Adresse finden Sie im Internet auf der Seite der Landespolizeiinspektion Suhl. Selbstverständlich erreichen Sie die Polizei auch weiterhin wie gewohnt unter der Rufnummer 110!

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