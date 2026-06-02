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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad samt Anhänger entwendet

Breitungen (ots)

Eine Radfahrerin stellte am Samstag um 01:21 Uhr ihr weißes Pedelec der Marke "Cube" samt grauem Fahrradanhänger auf einer Freifläche in der Bahnhofstraße in Breitungen ab, da der Akku des Rades leer war. Als sie gegen 02:30 Uhr zurückkam, um das Gespann mit dem Auto samt Anhänger abzuholen, war es nicht mehr vor Ort. Unbekannte Täter hatten es in der Zwischenzeit entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pedelecs samt Fahrradanhänger nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0135547/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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