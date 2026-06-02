Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis

Schmalkalden (ots)

Am frühen Montagnachmittag führten Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Geschwindigkeitskontrollen in der Renthofstraße in Schmalkalden durch. Sie stoppten einen 37-jährigen Autofahrer, da dieser bei erlaubten 30 km/h mit 51 km/h unterwegs war. Die Kontrolle brachte nicht nur den Geschwindigkeitsverstoß ans Licht. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizisten bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen der Verkehrsverstöße.

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