PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis

Schmalkalden (ots)

Am frühen Montagnachmittag führten Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Geschwindigkeitskontrollen in der Renthofstraße in Schmalkalden durch. Sie stoppten einen 37-jährigen Autofahrer, da dieser bei erlaubten 30 km/h mit 51 km/h unterwegs war. Die Kontrolle brachte nicht nur den Geschwindigkeitsverstoß ans Licht. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizisten bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen der Verkehrsverstöße.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 13:06

    LPI-SHL: Fahrrad entwendet

    Meiningen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Montag zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr gewaltsam ein am Schwimmbad in Meiningen mittels Fahrradschloss gesichert abgestelltes graues Trekkingrad im Gesamtwert von über 6.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0134970/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 11:54

    LPI-SHL: Pkw beschädigt

    Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter machten sich in der Zeit vom 28.04.2026 bis Samstagmittag an einem in der Rodebachstraße in Zella-Mehlis geparkten roten Pkw Kia zu schaffen. Sie zerkratzten den Kotflügel der Beifahrerseite und beschädigten einen Reifen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 11:48

    LPI-SHL: Neue Erreichbarkeiten

    Meiningen/Schmalkalden (ots) - Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in der Leipziger Straße 21 in 98617 Meiningen ist ab sofort und rund um die Uhr unter der neuen Telefonnummer 0361 5743 86100 erreichbar. Die Polizeistation Schmalkalden in der Bahnhofstraße 46 in 98574 Schmalkalden ist ab sofort von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00-16:00 Uhr unter der neuen Telefonnummer 0361 5743 86400 erreichbar. Weitere Informationen wie die E-Mail-Adresse finden Sie im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren