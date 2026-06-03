Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit Lkw

Wichtshausen (ots)

Der 31-jährige Fahrer eines Lkw samt Anhänger fuhr Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr auf der Hauptstraße in Wichtshausen in Richtung Suhl. Im Bereich der dortigen Baustelle kam ihm ein Lkw mit Anhänger entgegen, weshalb er sein Gespann zurücksetzte, um diesen passieren zu lassen. Der andere Lkw-Fahrer stieß im Vorbeifahren mit seiner Zugmaschine gegen den Anhänger des Wartenden. Der bislang unbekannte Mann stieg aus, begutachtete seinen Lkw und setzte anschließend seine Fahrt pflichtwidrig in Richtung Meiningen fort. Am Anhänger des 31-Jährigen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt wegen der Unfallflucht und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw oder dem Fahrer geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0135842/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

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