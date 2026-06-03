Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Ladendiebstähle aufgeklärt

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

Ein Mann betrat am frühen Dienstagabend einen Einkaufsmarkt in der Einhäuser Straße in Obermaßfeld-Grimmenthal. Er versuchte eine Tasche und mehrere Getränke zu entwenden, wurde jedoch von einer Mitarbeiterin, die den Diebstahl bemerkt hatte am Verlassen des Ladens gehindert. Der Täter schubste die Frau, welche dadurch leichte Verletzungen erlitt. Durch die Hilfe weiterer Passanten konnte der Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Während der Anzeigenaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 27-Jährige in den letzten vier Tagen bereits mehrere Ladendiebstähle begangen hatte. Sie fanden weiteres Diebesgut und der Mann räumte insgesamt zehn Diebstähle ein. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Den Täter erwarten mehrere Anzeigen.

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