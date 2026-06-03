LPI-SHL: Fast drei Promille

Grabfeld (ots) - Am Wochenende befand sich ein Mann vor seinem Laptop, als sich plötzlich ein Fenster öffnete und Sirenengeräusche ertönten. Um Hilfe zu erhalten, wählte er die dort angezeigte Nummer und auf Anweisungen der Person am Telefon installierte er ein Programm und gewährte den Unbekannten Zugriff auf seinen Computer. Unwissentlich gab er seinen Laptop für Betrüger frei, die nebenbei am Telefon persönliche Daten abfragten. Als ihn der Täter nach seinen ...

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