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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fast drei Promille

Bad Liebenstein (ots)

Mittwochvormittag (03.06.2026) erhielt die Polizei eine Meldung über einen VW Bus, dessen Fahrer in Schlangenlinien auf der Landstraße zwischen Barchfeld und Bad Liebenstein unterwegs war. Die Polizisten fanden und stoppten das Fahrzeug und führten mit dem 36-jährigen Fahrer einen Atemalkoholtest durch. Fast drei Promille zeigte das Gerät an, weshalb eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Füherscheins folgten. Den 36-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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