LPI-SHL: Briefkasten beschädigt

Schmalkalden (ots) - Mittwochnachmittag riefen unbekannte Betrüger eine Seniorin in Schmalkalden an. Sie erzählten ihr, dass ihr Sohn an Krebs erkrankt sei und nur ein teures Medikament sein Leben retten könne. Als dann noch die angebliche Freundin des Sohnes anrief, war die Frau von der Ernsthaftigkeit überzeugt und übergab in der Folge 100.000 Euro in bar an ihrer Wohnanschrift an einen unbekannten Täter. Die ...

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