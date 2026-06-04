LPI-SHL: Briefkasten beschädigt
Suhl (ots)
In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen beschädigten bislang unbekannte Täter gewaltsam den Briefkasten einer Hilfsorganisation in der Straße "Hohe Röder" in Suhl. Der Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt - entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0136961/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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