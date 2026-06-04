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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Oberhof (ots)

Ein 83-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochvormittag von der Poststraße in Oberhof auf die Landstraße in Richtung Zella-Mehlis auf. Dabei missachtete er die Vorfahrt des bereits auf der Landstraße fahrenden 43-jährigen Fahrers eines Lkw samt Anhänger. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Zugmaschine. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt mindestens 10.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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