Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Falsche Rotes-Kreuz Mitarbeiter in Landau unterwegs

Landau (ots)

Die Polizei Landau warnt vor Trickbetrügern, die sich als Rotes-Kreuz-Mitarbeiter an der Haustür ausgeben. Die Täter nutzen das Vertrauen in die Hilfsorganisation aus, um Bargeld zu erpressen, Spenden zu erschleichen oder sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Am Freitag den 05.06.2026 gegen 19 Uhr klingelte eine Frau, die sich als Mitarbeiterin des Roten Kreuzes ausgab, bei einer Seniorin in der Zweibrücker Straße in Landau. Die Seniorin ließ die Unbekannte in ihre Wohnung. In der Wohnung wurde die Geschädigte in ein Beratungsgespräch verwickelt, während dessen gelang es dem männlichen Mittäter, welcher unbemerkt in die Wohnung gelang, sich unerkannt in der Wohnung zu bewegen. Nachdem beide Personen die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Geschädigte erst am nächsten Tag den Diebstahl von hochwertigem Schmuck aus dem Schlafzimmer. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen hohen, vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei Landau aufgenommen. Die Polizei bittet Personen, die in ähnlichem Zeitraum Beobachtungen zur Sache gemacht haben oder bei denen ebenfalls versucht wurde, in die Wohnung zu gelangen, sich bei der Polizei Landau unter Tel. 06341/2870 zu melden.

Die Polizei rät zur Vorsicht! Lassen sie keine fremden Personen in ihr Haus oder ihre Wohnung. Lassen sie sich einen Dienstausweis zeigen und prüfen Sie ihn genau. Echte Mitarbeiter des roten Kreuzes können sich legitimieren. Beim geringsten Zweifel schließen sie die Tür und wählen sie den Notruf der Polizei (110).

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