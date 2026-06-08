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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B48/Wellbachtal - Gestürzte Motorradfahrerin - Zeugen gesucht

B48/Wellbachtal (ots)

Am 07.06.2026 befuhr eine 21-jährige Motorradfahrerin gegen 17:24 Uhr die B 48 von Annweiler in Richtung Hofstätten. In einer Rechtskurve wurde sie nach eigenen Angaben von einem entgegenkommenden PKW geschnitten. Die Motorradfahrerin erschrak hierdurch, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte anschließend mit einem Randstein. In der Folge stürzte sie. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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