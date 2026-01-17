PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

POL-PDNW: Verkehrsunfall beim Linksabbiegen
  • Bild-Infos
  • Download

Gemarkung Obrigheim (Pfalz) (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am heutigen Samstag (17.01.25). Ein 33 Jahre alter Autofahrer befuhr gegen 13:20 Uhr die B 271 von Grünstadt kommend in Richtung Bockenheim und wollte an der Einmündung nach links in die L 516 abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 58 Jahre alten Frau, die die B 271 in die entgegengesetzte Fahrtrichtung befuhr. Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 17:24

    POL-PDNW: AfD Wahlkampfveranstaltung und Gegenkundgebungen

    Bad Dürkheime (ots) - Am Samstag, 17.01.2026 fand in der Salierhalle Bad Dürkheim eine größere Wahlkampfveranstaltung der AfD mit rund 600 Teilnehmern statt, diese endete um 16.30 Uhr. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Versammlungen ordnungsgemäß angemeldet. Zum einen eine Versammlung mit Aufzug des "Aktionsbündnisses für Vielfalt und Toleranz Bad ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 10:08

    POL-PDNW: Haßloch: Körperverletzung bei Neujahrsempfang

    Haßloch (ots) - Am späten Abend des 16.01.2026 kam es beim Neujahrsempfang der Gemeinde Haßloch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trat eine 35-jährige Frau von hinten an eine 29-jährige Frau heran, ergriff diese am Kopf und schlug ihr ein Trinkglas auf den Hinterkopf. In der Folge kam es zu weiterem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren