Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsunfall beim Linksabbiegen
Gemarkung Obrigheim (Pfalz) (ots)
Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am heutigen Samstag (17.01.25). Ein 33 Jahre alter Autofahrer befuhr gegen 13:20 Uhr die B 271 von Grünstadt kommend in Richtung Bockenheim und wollte an der Einmündung nach links in die L 516 abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 58 Jahre alten Frau, die die B 271 in die entgegengesetzte Fahrtrichtung befuhr. Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
