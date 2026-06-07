Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken unterwegs

Annweiler (ots)

Am 07.06.26, gegen 12.30.12-45 Uhr, fuhr ein Verkehrsteilnehmer hinter einem grauen BMW her. Bei der Ausfahrt Albersweiler/Queichhambach, in Richtung Eußerthal, stellte er fest, dass der Fahrer vor ihm Schlangenlinien fuhr und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei soll evtl. ein Skoda Oktavia mit SÜW-Kennzeichen gefährdet worden sein. Der BMW-Fahrer konnte zu Hause angetroffen werden. Ein Alkotest ergab, dass er alkoholisiert gefahren war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der Fahrer des Skoda oder auch andere Verkehrsteilnehmer, die evtl. gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Annweiler zu melden

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