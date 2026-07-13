Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Auto auf Parkplatz von Discounter angefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.07.2026, wurde in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09.00 Uhr ein VW Polo auf dem Parkplatz eines Discounters in der Breitenfelder Straße angefahren. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

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