Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Unfall bei Überholmanöver - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, soll es gegen 14:30 Uhr zu einem Unfall auf der L 151 zwischen Giersbach und Herrischried gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 46-jähriger Seat - Fahrer einen Sattelschlepper überholt haben. Während des Überholvorgangs sei der LKW nach links gekommen, wodurch der Seat abgedrängt wurde und gegen den Bordstein fuhr. Dadurch entstand Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07764 9329980 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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