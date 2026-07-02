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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrektur zu POL-FR: Laufenburg: Einbruch in Einfamilienhaus - falsche Örtlichkeit

Freiburg (ots)

Aufgrund eines Büroversehens wurde der Tatort im falschen Stadtteil lokalisiert. Das Einfamilienhaus liegt im Laufenburger Stadtteil Rhina.

POL-FR: Laufenburg: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg In der Nacht von Sonntag, 29.06.2026, auf Montag, 30.06.2026, gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Laufenburger Ortsteil Binzgen. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchte die Täterschaft die Innenräume gezielt nach Wertgegenständen. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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