PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wohnungseinbruch im Leibnizweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 14.30 Uhr bis 16.20 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über eine Tür gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Leibnizweg. Unter anderem wurde Bargeld entwendet.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Noch eine Bitte der Polizei:

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 14:33

    POL-FR: Binzen: Zwei hochwertige Mountainbikes aus Keller entwendet

    Freiburg (ots) - Am Montag, 29.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Fischinger Straße und brach ein Kellerabteil auf. Aus dem Kellerabteil wurden zwei Mountainbikes der Marke Willier und Pivot entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 16.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 14:31

    POL-FR: Efringen-Kirchen: Pkw kollidiert mit Hauswand

    Freiburg (ots) - Am Montag, 29.06.2026, gegen 23.20 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Beim Breitenstein" und wollte an der Einmündung zur Straße "Im Deichelacker" nach links einbiegen. Mutmaßlich aufgrund einer Alkoholisierung kam der 25-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch eine Hecke eines Grundstückes und kollidierte dann mit einer Hauswand. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren