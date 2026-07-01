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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Binzen: Unfall an der Einmündung Kreisstraße 6340
Kreisstraße 6354 - Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.06.2026, gegen 07.20 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi Space Star die Kreisstraße 6340 von Binzen kommend und hielt an der Einmündung zur Kreisstraße 6354 an. Dort bemerkte sie einen Ruck und der Motor des Mitsubishis ging aus. Im Rückspiegel nahm sie ein größeres dunkleres Fahrzeug wahr. Zunächst dachte sie sich nichts dabei und setzte ihre Fahrt fort. Im Nachgang konnte sie einen größeren Schaden im Heckbereich ihres Mitsubishi feststellen. Mutmaßlich fuhr ihr das größere Fahrzeug auf. Die Schadenshöhe an dem Mitsubishi wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht nun die Fahrerin oder den Fahrer des größeren dunkleren Fahrzeuges. Diese möge sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen. Ebenso werden Zeugen gesucht, welche Hinweise auf das Fahrzeug geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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