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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schliengen: Unfall im Begegnungsverkehr - ein Leichtverletzter - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.06.2026, gegen 16.50 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 6347, zwischen Schliengen und Bad Bellingen, zu einem Unfall, bei welchem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden.

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße von Bad Bellingen kommend in Richtung Schliengen, als er aus hier noch nicht bekannten Gründen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einer entgegenkommenden 59-jährigen Pkw-Fahrerin seitlich kollidierte. Die Pkw-Fahrerin wich zuvor noch in das Bankett aus. Der Pkw der 59-jährigen Frau kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Der Pkw des 42-Jährigen kam nach links von der Fahrbahn ab und in einem Gebüsch zum Stehen. Die 59-jährige Frau und der 42-jährige Mann wurden schwer verletzt. Beim 42-Jährigen könne man eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Der 59-jährige Mitfahrer bei dem 42-Jährigen wurde leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Bis gegen 19.20 Uhr war der Streckenabschnitt komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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