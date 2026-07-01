Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Ausgesetzte Katze aufgefunden- Zeugensuche

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 30.06.2026, wurde gegen 16:45 Uhr eine Katze in einer Transportbox am Sportplatz in St. Blasien aufgefunden. Die Katze wurde in eine Tierarztpraxis gebracht, dem Tier geht es den Umständen entsprechend gut. Der Fachbereich Gewerbe/ Umwelt beim Polizeipräsidium Freiburg hat die Ermittlungen wegen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die am Sportplatz in St. Blasien verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Besitzer der Katze geben können. Die Außenstelle des Fachbereichs Gewerbe/ Umwelt mit Sitz in Schopfheim ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07622 66698 0 erreichbar. Außerdem nehmen der Polizeiposten St. Blasien zur Bürozeit unter Tel. 07672 92228 0 oder das Polizeirevier Bad Säckingen rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell