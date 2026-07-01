Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Autofahrer aus überfluteter Unterführung gerettet

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.06.2026, wurde gegen 20:30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr zu einem eingeschlossenen Autofahrer alarmiert. Ein Mercedes, der die Hauptstraße in Lottstetten befuhr, blieb in den etwa 1m hohen Wassermassen, die sich durch den Starkregen in der dortigen Unterführung der B27 gesammelt hatten, stecken und musste durch die Freiwilliger Feuerwehr befreit werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang nicht ermittelt werden.

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