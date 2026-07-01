Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall auf Parkplatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.06.2026, kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz im Meisenhartweg in Bad Säckingen. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen, überfuhr eine 50-jährige BMW-Fahrerin beim Einparken zunächst einen Grünstreifen und kollidierte mit einem geparkten Dacia. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Zaun geschleudert. Der BMW durchbrach den Zaun, prallte gegen eine Betonmauer und stürzte anschließend etwa 3 Meter in eine Anlieferungszufahrt. Die Fahrerin wurden leicht verletzt, ihr 52-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch am Zaun und an der Betonmauer entstand erheblicher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Auch die Freiwillige Feuerwehr war vor Ort im Einsatz.

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