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POL-FR: Lauchringen: Verletzte Katze nahe der Autobahn aufgefunden - Zeugensuche

POL-FR: Lauchringen: Verletzte Katze nahe der Autobahn aufgefunden - Zeugensuche
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Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 01.07.2026, wurde kurz nach 06.00 Uhr eine verletzte Katze an der Abfahrt der Autobahn A98 vom Heidenäckertunnel in Richtung Tiengen aufgefunden. Das Tier wurde zur weiteren Behandlung an eine Tierarztpraxis übergeben. Möglicherweise wurde das Tier angefahren. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den Besitzern der Katze geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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