Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruchsversuch in Juweliergeschäft

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 30.06.2026, gegen 03:45 Uhr versuchten zwei männliche Tatverdächtige in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt in Bad Säckingen einzubrechen. Das Sicherheitsglas konnte der Gewalteinwirkung standhalten. Die Täterschaft gelangte nicht ins Innere und flüchtete in Richtung Holzbrücke. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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