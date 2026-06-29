Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Freiburg: Vermehrt Taschendiebstähle aus Fahrradkörben durch Rollerfahrer" - Hier: Weitere Diebstähle am Wochenende

Freiburg (ots)

Über das Wochenende haben sich im Freiburger Stadtgebiet weitere Diebstähle aus Fahrradkörben ereignet. Seit Freitag, 26. Juni, wurden der Polizei mindestens fünf neue Fälle gemeldet. Die bislang unbekannten Täter fuhren zu zweit auf einem Roller an die Geschädigten heran und entwendeten gezielt Taschen und Rucksäcke, in denen sich oftmals Wertsachen wie Geldbeutel und Handy der Geschädigten befanden.

In einem weiteren Fall wurde eine Zeitungsausträgerin Opfer der Diebe: Die Täter griffen nach derzeitigem Ermittlungsstand am 29. Juni, gegen 0.15 Uhr, an der Kreuzung Innsbrucker Straße / Andreas-Hofer-Straße in ein offenes Fenster ihres Zustellfahrzeuges und nahmen eine Tasche an sich. Die Geschädigte bemerkte den Zugriff und versuchte, ihre Tasche festzuhalten, konnte den Diebstahl jedoch letztlich nicht verhindern.

Die Polizei hat angesichts der anhaltenden Tatserie ihre Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen intensiviert. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Zeugen und mögliche Geschädigte, die Angaben zu den Tätern und den genutzten Rollern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882 4221 zu melden.

Darüber hinaus wird darum gebeten, möglicherweise vorhandene Videoaufzeichnungen oder Fotos, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten, der Polizei zur Verfügung zu stellen. Aktuelle Vorfälle sollten umgehend über den Notruf 110 gemeldet werden.

Radfahrerinnen und Radfahrer werden weiterhin um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Wertgegenstände sollten möglichst nah am Körper getragen werden.

oec

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