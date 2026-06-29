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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Frau wird auf Kundenparkplatz von Pkw angefahren

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 28.06.2026, gegen 08.40 Uhr, wurde auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Untere Dorfstraße eine 46-jährige Frau von einem Pkw angefahren. Die 46-Jährige parkte mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz und stieg aus. Fast im gleichen Moment fuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer auf den Parkplatz und wollte links neben der 46-Jährige einparken. Dabei übersah er diese und es kam zum Zusammenstoß mit der Motorhaube des Pkws sowie der 46-Jährigen. Vor Ort einigten sich die Unfallbeteiligten, dass man keine polizeiliche Aufnahme erwünsche und gingen getrennte Wege. Zuhause nahm die 46-Jährige dann starke Schmerzen wahr, informierte den Rettungsdienst, welcher sie in ein Krankenhaus brachte.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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