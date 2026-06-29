POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Computergeschäft
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 28.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft über eine Schiebetür gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Computergeschäftes in der Dammstraße in Haltingen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Geschäft nur eine Kaffeekasse mit Bargeld entwendet.
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