POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Computergeschäft

Freiburg (ots) - Am Freitag, 26.06.2026, kurz nach 12.00 Uhr, befuhr eine 67-jährige Pkw-Fahrerin die Hauptstraße in Eimeldingen in Richtung Efringen-Kirchen und bog nach rechts in die Dorfstraße ein. Dabei übersah sie einen 21-jährigen Radfahrer der den Radweg gerade aus in gleicher befuhr. Der Radfahrer kollidierte mit der Beifahrertür des Pkws und stürzte. ...

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