Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Pkw-Fahrerin übersieht beim Abbiegen Radfahrer - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.06.2026, kurz nach 12.00 Uhr, befuhr eine 67-jährige Pkw-Fahrerin die Hauptstraße in Eimeldingen in Richtung Efringen-Kirchen und bog nach rechts in die Dorfstraße ein. Dabei übersah sie einen 21-jährigen Radfahrer der den Radweg gerade aus in gleicher befuhr. Der Radfahrer kollidierte mit der Beifahrertür des Pkws und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell