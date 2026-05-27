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Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Suche nach vermisstem Mann am Tenderingssee

FW Voerde: Suche nach vermisstem Mann am Tenderingssee
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Voerde (ots)

Am Dienstagabend (26.05.2026) wurde die Feuerwehr Voerde zu einem Sucheinsatz am Tenderingssee in Hünxe alarmiert. Beide Boote, sowie die Drohne kamen zum Einsatz. Gesucht wurde ein Mann, der zuvor beim Schwimmen im See gesehen worden sein soll. Am Ufer wurden Gegenstände gefunden, die mutmaßlich dem Vermissten gehören.

Im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen waren neben der Feuerwehr, der Polizei, dem Rettungsdienst auch Taucher der Feuerwehr Oberhausen sowie Rettungshunde von ISAR Germany im Einsatz. Nach mehrstündiger Suche blieb der Einsatz ohne Ergebnis und wurde in der Nacht beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Voerde
Marina Ingenhorst
E-Mail: marina.ingenhorst@feuerwehr-voerde.de
http://www.feuerwehr-voerde.de

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell

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