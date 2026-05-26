Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Einsatzreicher Abend für die Feuerwehr Voerde

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Voerde (ots)

Um 17:37 Uhr wurden alle fünf Einheiten der Feuerwehr Voerde zu einem Vegetationsbrand im Stadtteil Möllen alarmiert. Auf ca. 100 qm brannte Buschwerk am Rheinufer. Während der laufenden Löscharbeiten teilte die Leitstelle dem Einsatzleiter mit, dass im Stadtteil Friedrichsfeld ein weiteres Brandereignis gemeldet wurde. Die Einheiten Friedrichsfeld und Spellen wurden aus dem laufenden Einsatz abgezogen und rückten unverzüglich nach Friedrichsfeld aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass dort ebenfalls ca. 100 qm Vegetation brannten.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde, an beiden Einsatzstellen, eine Ausbreitung verhindert. Nach ungefähr 1,5 Stunden konnten die insgesamt ca. 80 Einsatzkräfte einrücken.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Feuerwehr Voerde weist darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Trockenheit eine erhöhte Gefahr für Wald- und Vegetationsbrände besteht. Bitte seien sie achtsam!

Momentan befinden sich mehrere Einheiten der Feuerwehr Voerde in einem Rettungseinsatz am Tenderingssee.

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