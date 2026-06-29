POL-FR: Lörrach/Haagen: Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser - Zielrichtung Fahrräder?

Freiburg (ots) - Am Freitag, 26.06.2026, verunfallte gegen 17.00 Uhr die 23 Jahre alte Fahrerin eines Elektrorollers in der Bahnhofstraße in Bonndorf. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Elektroroller nicht für den ...

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