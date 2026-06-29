POL-FR: Lörrach/Haagen: Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser - Zielrichtung Fahrräder?
Freiburg (ots)
Vermutlich in der Nacht von Freitag, 26.06.2026 auf Samstag, 27.06.2026, versuchte eine unbekannte Täterschaft an zwei Mehrfamilienhäuser in der Manzentalstraße die Hauseingangstüren aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangen die Unbekannten nicht in die Häuser.
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