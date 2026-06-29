PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Elektroroller- Fahrerin verunfallt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.06.2026, verunfallte gegen 17.00 Uhr die 23 Jahre alte Fahrerin eines Elektrorollers in der Bahnhofstraße in Bonndorf. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Elektroroller nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Die dadurch erforderliche Fahrerlaubnis und ein ausreichender Versicherungsschutz lagen ebenfalls nicht vor.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 15:07

    POL-FR: Klettgau-Erzingen: Rennradfahrer kollidiert mit Auto und fährt davon

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 26.06.2026, kam es gegen 20:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Toyota und einem schwarzen Rennrad in der Weißweilerstraße in Erzingen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigtet ein 38 -jährige Toyota- Fahrer von der Weißweilerstraße nach links in die Hauptstraße abzubiegen und ordnete sich entsprechend ein. Dabei soll es ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 15:06

    POL-FR: Bad Säckingen: Radfahrer verunfallt und wird schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 28.06.2026, verunfallte gegen 18:30 Uhr ein 54 -jähriger Radfahrer auf der Eggbergstraße talwärts fahrend. Nach Zeugenaussage sei er alleinbeteiligt ins Schlingern geraten und dann gestützt. Er musste durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden von mehreren hundert ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 15:05

    POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung vor Bar mit mehreren Duzend Beteiligten

    Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 28.06.2026, gegen 01:30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung vor einer Bar in der Bergseestraße in Bad Säckingen. Mehre Duzend Personen sollen in der Spitze in Streit geraten sein. Dabei sollen auch Flaschen geworfen worden sein. Mindestens eine Person und ein Mercedes wurden getroffen. Zur Beruhigung der Situation vor Ort waren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren