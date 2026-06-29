Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Elektroroller- Fahrerin verunfallt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.06.2026, verunfallte gegen 17.00 Uhr die 23 Jahre alte Fahrerin eines Elektrorollers in der Bahnhofstraße in Bonndorf. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Elektroroller nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Die dadurch erforderliche Fahrerlaubnis und ein ausreichender Versicherungsschutz lagen ebenfalls nicht vor.

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