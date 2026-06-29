Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Erzingen: Rennradfahrer kollidiert mit Auto und fährt davon

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.06.2026, kam es gegen 20:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Toyota und einem schwarzen Rennrad in der Weißweilerstraße in Erzingen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigtet ein 38 -jährige Toyota- Fahrer von der Weißweilerstraße nach links in die Hauptstraße abzubiegen und ordnete sich entsprechend ein. Dabei soll es zur Kollision mit einem Radfahrer gekommen sein. Dieser setzte seine Fahrt, ohne mit dem Toyota-Fahrer in Kontakt zu treten, fort. Am Toyota entstand geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder Hinweise auf den gesuchten Rennradfahrer, der schwarz gekleidet gewesen sein soll, geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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