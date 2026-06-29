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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Radfahrer verunfallt und wird schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 28.06.2026, verunfallte gegen 18:30 Uhr ein 54 -jähriger Radfahrer auf der Eggbergstraße talwärts fahrend. Nach Zeugenaussage sei er alleinbeteiligt ins Schlingern geraten und dann gestützt. Er musste durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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