POL-FR: Bad Säckingen: Radfahrer verunfallt und wird schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Samstag, 27.06.2026, löste gegen 15.00 Uhr die Brandmeldeanlage eines Discounters in Stühlingen aus. Die Freiwillige Feuerwehr konnte vor Ort keinen Brand feststellen, allerdings war es unter dem Dach des Gebäudes so heiß, dass die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Um die Wärme aus dem Speicherraum entweichen zu lassen, wurden durch die Feuerwehr Teile der Fassade und der Isolierung entfernt und ...

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