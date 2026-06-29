POL-FR: Bad Säckingen: Radfahrer verunfallt und wird schwer verletzt
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 28.06.2026, verunfallte gegen 18:30 Uhr ein 54 -jähriger Radfahrer auf der Eggbergstraße talwärts fahrend. Nach Zeugenaussage sei er alleinbeteiligt ins Schlingern geraten und dann gestützt. Er musste durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.
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