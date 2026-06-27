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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
St. Märgen - Spirzen -- Zeugenaufruf nach Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Freiburg (ots)

Am 26.06.2026 um 16:55 Uhr schnitt ein Volvo Kombi mit seinem Wohnwagenanhänger den Geschädigten so, dass dieser beim Ausweichen seinen Reifen beschädigte und abgeschleppt werden musste. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete anschließend in Fahrtrichtung Freiburg.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich rund um die Uhr beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651-93360 zu melden.

EW/RTN

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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