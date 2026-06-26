POL-FR: Steinen: Sturz mit Fahrrad - Radfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 25.06.2026, gegen 10.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317 zu einem Auffahrunfall. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Steinen kommend in Richtung Entenbad, als ihm auf dieser Strecke ein Reifen platzte. Aufgrund des Schadens wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein hinter dem 60-Jährigen fahrender 42-jähriger Fahrer eines Lkws erkannte dies zu spät und ...

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