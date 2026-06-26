POL-FR: Steinen: Sturz mit Fahrrad - Radfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 25.06.2026, gegen 19.45 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Radfahrer die Straße "Klosterhöfe" vom Kloster kommend in Richtung Weitenau, als er aus hier noch nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und im Bereich eines Baches stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in Unispital nach Basel verflogen.
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