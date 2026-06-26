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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Sturz mit Fahrrad - Radfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.06.2026, gegen 19.45 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Radfahrer die Straße "Klosterhöfe" vom Kloster kommend in Richtung Weitenau, als er aus hier noch nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und im Bereich eines Baches stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in Unispital nach Basel verflogen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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