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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrtsverletzung auf Kreisstraße - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.06.2026, kurz nach 08.00 Uhr, kam es an der Einmündung der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden Ost / Kreisstraße 6333 zu einer Vorfahrtsverletzung. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kreisstraße und übersah beim Einbiegen eine vorfahrtsberechtigte 65-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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