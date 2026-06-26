Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Unfallflucht vor Apotheke- Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.06.2026, wurde in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 09:30 Uhr ein auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Hauptstraße geparkter Renault Kangoo angefahren und erheblich beschädigt. Der Sachschaden wurde auf über 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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