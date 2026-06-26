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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Unfallflucht vor Apotheke- Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.06.2026, wurde in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 09:30 Uhr ein auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Hauptstraße geparkter Renault Kangoo angefahren und erheblich beschädigt. Der Sachschaden wurde auf über 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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  • 26.06.2026 – 12:26

    POL-FR: Schopfheim: Unfall zwischen Motorrad und Auto

    Freiburg (ots) - Die Hohe-Flum-Straße befuhr am Donnerstag, 25.06.2026 gegen 06.45 Uhr ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad von der Wiechser Straße herkommend. Auf Höhe eines Baumarktes beabsichtigte die vor ihm fahrende 58 Jahre alte VW-Fahrerin nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dies registrierte der 62-Jährige zu spät und überholte den VW. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Motorradfahrer ...

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