Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Autos

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 24.06.2026, auf Donnerstag, 25.06.2026, wurde in Häusern aus mehreren Autos Wertgegenstände entwendet. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

TIPP Ihrer Polizei:

Lassen sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück und vergewissern sie sich, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist.

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