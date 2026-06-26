PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Mercedes auf Parkplatz vom ehemaligen Krankenhaus angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch, 24.06.2026 zwischen 08.10 Uhr und 18.10 Uhr einen Mercedes, welcher auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses, im Loretoweg, abgestellt war. Der Sachschaden von rund 2.000 Euro wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Der Polizeiposten Bonndorf (07703/93250) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen Hinweise unter der Telefonnummer 07751/8316-531 entgegen.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 12:26

    POL-FR: Schopfheim: Unfall zwischen Motorrad und Auto

    Freiburg (ots) - Die Hohe-Flum-Straße befuhr am Donnerstag, 25.06.2026 gegen 06.45 Uhr ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad von der Wiechser Straße herkommend. Auf Höhe eines Baumarktes beabsichtigte die vor ihm fahrende 58 Jahre alte VW-Fahrerin nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dies registrierte der 62-Jährige zu spät und überholte den VW. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Motorradfahrer ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 10:59

    POL-FR: Umkirch: Überfall auf Tankstelle - Tatverdächtiger in Haft

    Freiburg (ots) - Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Umkirch am Mittwoch, 24.06.2026, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein maskierter Mann gegen 21.55 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Hauptstraße, forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren