Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Mercedes auf Parkplatz vom ehemaligen Krankenhaus angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch, 24.06.2026 zwischen 08.10 Uhr und 18.10 Uhr einen Mercedes, welcher auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses, im Loretoweg, abgestellt war. Der Sachschaden von rund 2.000 Euro wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Der Polizeiposten Bonndorf (07703/93250) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen Hinweise unter der Telefonnummer 07751/8316-531 entgegen.

md/ce

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