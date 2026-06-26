Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer ausgewichen - über 20.000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem VW befuhr am Donnerstag, 25.06.2026 gegen 13.45 Uhr ein 48 Jahre alter Mann die kurvenreiche L159 bergwärts in Richtung Obermettingen. Im Ausgang einer Linkskurve kam ihm ein Motorrad entgegen, welches im Laufe der Kurve immer mehr auf seine Fahrbahn gekommen sein soll. Um eine Kollision zu vermeiden wich der 48-Jährige nach rechts aus. Dabei prallte er an die Leitplanke. Zwischen dem Krad und dem VW kam es zu keiner Berührung. Der 48-Jährige und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Der Krad-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Es soll sich um ein rotes Motorrad mit ZH-Kennzeichen gehandelt haben. Am VW entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro, an der Leitplanke rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Bonndorf (07703/93250) sucht Zeugen, die Hinweise zum Motorradfahrer geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen Hinweise unter der Telefonnummer 07751/8316-531 entgegen.

md/ce

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