Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall zwischen Motorrad und Auto

Freiburg (ots)

Die Hohe-Flum-Straße befuhr am Donnerstag, 25.06.2026 gegen 06.45 Uhr ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad von der Wiechser Straße herkommend. Auf Höhe eines Baumarktes beabsichtigte die vor ihm fahrende 58 Jahre alte VW-Fahrerin nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dies registrierte der 62-Jährige zu spät und überholte den VW. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Motorradfahrer verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem VW entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro, am Motorrad 2.000 Euro.

md/tb

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