PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Frau zu zweit und mutmaßlich alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 24.06.2026, kurz nach 23.00 Uhr, wurde eine 18-jährige Fahrerin eines E-Scooters von der Polizei kontrolliert, da diese zu zweit auf dem E-Scooter in der Eichbergstraße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei der 18-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von über 1,1 Promille. In einem Krankenhaus folgt eine Blutentnahme. Eine Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 15:12

    POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht am "Hertener Loch" - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 24.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr, wurde die Beifahrerseite eines Opel Corsa von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Opel Corsa stand am Rand des Zufahrtsweges oberhalb des Parkplatzes beim "Hertener Loch". Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 1.000 Euro. An dem Corsa konnten grüne Farbantragungen ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 15:10

    POL-FR: Rheinfelden: Fahrerin von Kleinkraftrad stürzt wegen E-Scooter - leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 24.06.2026, gegen 10.35 Uhr, stürzte ein 55-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades, da ihr ein Fahrer eines E-Scooters die Vorfahrt nahm. Der Fahrer des E-Scooters befuhr die Werderstraße in Richtung Goethestraße. An der Kreuzung zur Goethestraße missachtete er die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 55-jährige Fahrerin des ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 15:08

    POL-FR: Weil am Rhein: E-Mountainbike aus Fahrradkeller einer Tiefgarage entwendet

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 23.06.2026, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 24.06.2026, 14.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein E-Mountainbike der Marke Focus. Das Mountainbike stand verschlossen in einem Fahrradkeller einer Tiefgarage eins Mehrfamilienhauses in der August-Bauer-Straße. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 4.000 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren