POL-FR: Rheinfelden: Frau zu zweit und mutmaßlich alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 24.06.2026, kurz nach 23.00 Uhr, wurde eine 18-jährige Fahrerin eines E-Scooters von der Polizei kontrolliert, da diese zu zweit auf dem E-Scooter in der Eichbergstraße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei der 18-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von über 1,1 Promille. In einem Krankenhaus folgt eine Blutentnahme. Eine Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt.
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